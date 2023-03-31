苗栗縣頭份市章姓女子在LINE訊息中認識投資顧問，鼓吹投資特定標的可獲暴利，女子不查依指示前往銀行匯款，行員一見就知有問題，立即通報轄區頭份警分局頭份所員警趕來阻詐，員警找到女子一聽便知是常見「假投資真詐財」之手法，當場不斷積極勸說下，女子才打消匯款念頭。

苗栗縣警頭份分局日前接獲銀行人員報案稱有詐騙案件，立即派遣頭份所警員黃弘、謝筱帆前往處理，到達現場後發現有1名女子正欲匯款，警方上前關懷得悉，她是在LINE訊息中認識投資顧問，鼓吹投資特定標的可從中獲利，才依指示前往銀行匯款，員警一聽便知是常見「假投資真詐財」的手法，經員警不斷積極勸說下，女子始打消匯款念頭。

53歲的章姓女子前往銀行匯款時，受理銀行行員見章女要匯款70萬元，立即提高警覺，先行重復覆確認以外，並即通知警方到場處理，警方調查後確認為常見詐騙手法，經不斷勸說下，成功阻止匯款，女子非常感謝警方及銀行人員積極幫他保住養老積蓄。

頭份分局分局長林育旺表示，本案能順利阻詐成功是銀行人員的機警及員警到場後的調查及耐心勸說，並在此呼籲民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率之投資標的必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠，且獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形，即是詐騙之警訊，應立即撥打110或165反詐騙諮詢專線即時查證，切莫因貪圖高額獲利而掉落詐騙圈套。