男星賀軍翔當年以《愛情合約》和《惡魔在身邊》等代表作，迷倒萬千少女，美男形象深植人心，在2017年宣布已婚並有1女的消息，讓粉絲心碎滿地。而先前賀軍翔在節目《全明星運動會3》亮眼表現，也讓他再創事業巔峰，最近他曬出參加親妹訂婚的照片，平頭老態模樣讓人差點認不出來。

賀軍翔曾有一段時間把工作重心轉移大陸，直到2020年才回來台灣，和以往只專注戲劇領域不同，在《全明星運動會3》扛起藍隊隊長責任，展現優秀體育能力，讓眾人大吃一驚。最近賀軍翔為了新戲《不夠善良的我們》換了平頭造型，更為戲白頭，相當敬業。

而賀軍翔今（3月31）日在社群上分享近況，透露自己出席親妹妹的訂婚儀式，還出動只有重要場合才會穿的西裝，從文字上就能感受他對這件事有多盛重；照片中賀軍翔戴著墨鏡，頂著俐落平頭造型，身穿灰色西裝顯得幹練又成熟，與先前美男形象大不同。

廣大網友看到賀軍翔現況都很吃驚，更有不少人直言都快忘了他之前是美男，「平頭造型真的認不出來欸」、「老了？太成熟了，好不習慣」、「沒想到平頭也這麼帥，最帥大舅子啊」、「恭喜恭喜，羨慕妹妹有這麼帥的哥哥」。