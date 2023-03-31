不少人在讀書時只要碰到數學就覺得頭痛，長年在台灣生活的德國女孩雷堤娜日前拍攝影片，回顧小時候的讀書環境和過往，透露自己直到現在都還背不完來九九乘法表，數學考試曾只考過八分，直說：「台灣人很會背東西」。

雷堤娜在個人YouTube頻道中的影片表示，剛到台灣時在淡水讀了4年國小，當時她完全不會說中文「就像是個外人」，幸好班導師發現狀況後，總會特別關心、指導，讓她在短短的幾個月就能開口說中文，這份師生情誼也讓雷堤娜覺得充滿溫暖。

雖然語言障礙減少了，不過雷堤娜也發現，台灣和德國的教育方式明顯不同，導致當年上數學課相當吃力，「我一直背不起來，我需要理解為什麼，到現在九九乘法表沒有100%背起來」。而某次數學考試出現五道選擇題，其他都是填充題，她只能憑著直覺猜測，最後成績僅有八分，讓她不禁直呼：「台灣人很會背東西」。

而雷堤娜也回到國小母校，發現周遭的事物都變得好小，但熟悉的場景仍讓人懷念。影片曝光後，引來不少粉絲留言，「好的老師春風化雨，改變一個人的人生，不愧為人師表」、「如果小時候班上有外國人同學，一定很妙」、「這就是為什麼台灣的小孩從小到大只要上課發言就很害羞，面對自己的感情也是，沒有像外國這麼的踴躍」。另外還有不少人大讚雷堤娜的中文能力，「只聽聲音…這是台灣人啊」、「中文完全沒有腔調，太厲害了」。