南部旱象嚴重，各地出現螢火蟲生態大受影響，不過位於高雄山區的那瑪夏螢火蟲聖地，賞螢區因歷經20多年環境復育，土壤溫潤潮濕，生態環境佳螢火蟲未受到乾旱影響，近日已飄出逾3萬隻，預計4月中旬會達最多數量，區公所搭配賞螢季，於每周六下午提供部落歌手表演，邀請全國民眾上山賞螢及賞歌。

螢火蟲季到來，但南部多日未下雨地表乾旱，羽化受到影響，台南知名賞螢區遲遲未見螢火蟲，而位於高雄知名賞螢聖地那瑪夏區賞營步道，3月中旬就出現成群螢火蟲飛舞盛況，近日已逾3萬隻以上。

高雄市那瑪夏區螢火蟲賞螢區域，經過20多年的環境復育，撫育區塊內土壤溫潤潮濕，3月底就出現上萬隻螢火蟲，至今逾3萬隻。（那瑪夏區公所提供／林雅惠高雄傳真）

那瑪夏區長孔賢傑說，那瑪夏賞螢區域經過20多年環境復育，復育螢火蟲需要有乾淨、未受汙染的水源，而那瑪夏螢火蟲復育區塊均以乾淨山泉水灑水方式，讓土壤保持溫潤潮濕，另土壤內有豐富螺類、蝌蚪等物種供其為食，提供完整生態鏈，在撫育區塊內的螢火蟲均不受旱災影響。

孔賢傑說，那瑪夏區黑翅螢有著「始祖」之稱，去年邀請專家團隊鑑定，確認台灣最早黑翅螢出現在高雄那瑪夏區，因此吸引眾多遊客想目睹「古老螢火蟲」樣態，而那瑪夏之陸生螢火蟲與一般賞螢區域與眾不同，尾部發光的頻率選擇了慢半分的拍子，好似天然LED燈坐落在草皮上，在山林間飛舞點點星光。

高雄市那瑪夏區螢火蟲賞螢區域，經過20多年的環境復育，撫育區塊內土壤溫潤潮濕，3月底就出現上萬隻螢火蟲，至今逾3萬隻。（那瑪夏區公所提供／林雅惠高雄傳真）

區公所指出，即日起至4月30日舉辦賞螢季，每晚6點至9點於達卡努瓦等步道熱區可見螢光熠熠，歡迎遊客於上班時間，撥打公所（07-6701001）或者08-7389100詢問「一日遊」、「二日遊」或「賞螢專車」遊程，另憑張惠妹演唱門票票根領取小禮物，送完為止。

呼籲民眾上山賞螢務必遵守「不干擾(不吵雜喧嘩)」、「不捕捉(不抓螢火蟲)」、「不傷害(無光害，禁用手電筒)」三不原則，共同維護螢火蟲生態環境。