王道銀行今搶先發放普發6000元，行政院長陳建仁今天下午在立院備詢時說明，此為王道銀行代墊款項發放，主要是因為登記的人不多。民進黨立委蔡適應則質疑，當初行政院稱4月6日統一發放，今天有人先領到，行政命令無法確實落實。

蔡適應質詢關心王道銀行搶發6000元現金一事，陳建仁解釋，最主要是王道銀行戶數比較少、金額比較小，能夠在連假以前，以自有經費墊付相關的每人全民分享6000元費用。

蔡適應詢問數發部，民眾上網登記後資料到哪裡？數發部次長李懷仁說，資料彙整後送到財經公司，國庫先撥到台銀，台銀再撥到財經公司，財經公司再分配到各個銀行。

蔡適應說，原來4月6日全民普發，有不少委員要求提早領取，當時行政院、數發部提到，根據行政作業流程溝通，4月6日統一發放最好，今天有人先領到，不曉得該高興還是覺得奇怪？此為行政命令無法確實落實。

他認為，若今天少部分銀行能做這件事，陳建仁當時對外宣佈時，乾脆就對大家說，財經公司就是3月30日第一階段統一撥款到銀行，各銀行根據作業時間，陸續發放到所有台灣人民的戶頭，這樣講就很清楚，王道銀行今天發，也不會有任何問題。

陳建仁則重申，王道銀行先用自有經費發放，李懷仁補充，資訊流已經給銀行，但是金流還沒給銀行，所以王道銀行先墊款。

蔡質疑，這些事情關乎行政一體化原則，民眾領到小確幸，大家很高興，如果王道銀行稱誤發了，先把錢扣回來，4月6日再發一次？還是金流帳弄錯？陳回應，「不會啦」，有向銀行聯絡，主要是因為登記的人不多。

蔡適應追問，王道多少人先領到？還有沒有其他銀行可以先領到？王道銀行願意配合政府，讓大家連假期間可以進行享用，趕快交代財政部、數發部確認還有哪些銀行可以提早作業，他自己第一次聽到銀行代墊款，代表對政府有信心，知道政府不會對銀行賴帳。

陳健仁強調，正在了解中，「我們不會賴帳」，但如果數量多的銀行，要銀行墊支那麼多款項恐有困難。