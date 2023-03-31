台中市中區台灣大道一段299巷5號房屋30日上午發生倒塌，造成3名工人不幸罹難，家屬31日下午回到現場進行招魂儀式。（潘虹恩攝）

台中市中區台灣大道一段299巷5號房屋30日上午發生倒塌，造成蔡姓、吳姓、陳姓3名工人不幸罹難，吳、陳2家家屬31日下午返回事發現場進行招魂儀式。吳家弟弟起初擲筊2次都未擲出允筊，直到向哥哥喊話「請放心」才成功允筊，令人鼻酸；陳家家屬則擲杯第2次就擲出允筊，相較順利。

回顧整起工安事故，此案發生於30日上午10時44分，5號房屋與7號房屋相鄰，當時7號房屋進行挖空工程，5號房屋卻向右倒塌，造成3名工人遭活埋，消防人員於上午11時15分先救出51歲蔡姓男子送往台中醫院，傷重搶救不治身亡，晚間22時55分與隔日凌晨1時23分分別救出41歲吳姓及52歲陳姓2名工人，均送醫不治。

吳、陳2家家屬31日下午一同返回事發現場進行招魂，由吳姓家屬先進行招魂，接著再換陳姓家屬。30日事發，吳姓工人的弟弟聞訊前來，兩度想衝進封鎖線急喊「請救我哥哥」，後更協助救援，只為更早救出哥哥，但哥哥仍不幸罹難，弟弟31日回到現場，情緒平穩許多，起初擲筊2次都未擲出允筊，直到向哥哥喊話「阿母我來照顧，請放心」才成功允筊3次，令人鼻酸；陳家家屬則擲筊第2次就擲出允筊，相較順利。