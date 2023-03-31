《油麻菜籽》40年重映請來柯一正、陳秋燕重遊舊地（海鵬影業提供）

《油麻菜籽》40年重映請來柯一正、陳秋燕話當年（海鵬影業提供）

《油麻菜籽》柯一正、陳秋燕劇照（海鵬影業提供）

得獎導演萬仁執導，侯孝賢、廖輝英編劇的《油麻菜籽》今年舉辦40年修復版重映，特邀男主角柯一正、女主角陳秋燕重返當年拍片現場西本願寺，分享當年拍戲心境，也大談各自與兒女的相處狀況。

《油麻菜籽》為柯一正首次出演的電影，笑稱是自己當年交了「壞朋友」。他跟導演萬仁在美國是同學，當時聽說萬仁正在籌備拍片，剩一個月都還沒找到演員正在著急，孰料萬仁直接向柯一正表示，認為他適合演出男主角，日後證實柯一正真是一時之選，編劇兼原著作者廖輝英第一次見到柯一正便大驚：「像見到自己爸爸一樣」。提到為什麼沒有徹底轉型演員，柯一正表示對拍戲沒有這麼大的熱情，覺得更像負擔，還是想把重心放在導演及舞台劇身上。兩人四十年後重遊西本願寺，笑說當年飾演怨偶沒有什麼「快樂的回憶」，柯一正說當年下戲就找地方休息，還可以稍微小憩。陳秋燕則是大嘆自己當時沒這麼好命，就算下戲的時間也是在跟小演員對戲相處，拍一部《油麻菜籽》跟拍十部電影的壓力一樣。

柯一正飾演《油麻菜籽》中的丈夫一角，拍戲過程屢屢想到自己父親，提及自己小時候很頑皮，父親是家庭威權體制的代表，但自己天天愛跑出去玩，被爸爸拿登山杖「毒打」，笑稱自己非常耐打。柯一正也趁機抱怨，常被大家認為是「花心渣男」，臉上貼著「會外遇」的標籤，柯一正認為戀愛的新鮮感在腦海中想過一輪就沒了，並沒有實踐的必要性。提到跟兒子柯宇綸的關係，柯一正則是說每次柯宇綸生氣就會「退群組」，認為兒子是個性派，也感嘆現在年代不同了，小孩子過二十歲就是獨立的個體，大人不用管太多。在電影中演出「情緒勒索」媽媽的陳秋燕，提到自己跟女兒的關係，笑說現代爸媽都「孝順兒女」，如果自己管太多還會被女兒唸，打扮穿著還會被女兒嫌棄不好看，但兩人關係像姐妹一樣好。

陳秋燕回顧《油麻菜籽》，認為這部跨時代的經典過了四十年也不退流行，是台灣女性意識抬頭的象徵，將該片視為自己的生涯代表作。兩人也大讚萬仁導演十分了不起，拍戲風格敏銳纖細，能參與本作是一大幸事。