IDC全球半導體與賦能科技研究集團副總裁莫拉雷斯（Mario Morales）指出，目前預估2023年全球經濟成長率（GDP）1.9％、企業IT支出成長4.5％，最壞情境則下修至0.6％、2.3％。其中，以PC／平板衰退15％最疲弱，電腦周邊及智慧手機分別衰退5％及1％。

莫拉雷斯指出，半導體產業短期面臨庫存調整、記憶體市場持續衰退、消費產品需求趨緩等挑戰，供應鏈更深度廣泛的庫存及需求修正影響整體規模。雖預期產業首季營運落底，庫存修正在第二季觸底，但需求復甦需要更多時間，使第三季仍會年衰退，第四季才會好轉。

IDC預期2023年半導體產業營收5465億美元、年減7％，主要受貢獻達約3分之1的記憶體產業市況疲弱拖累，相關營收估衰退20.4％至1194億美元，排除記憶體產業後的其他半導體產業營收估為4271億美元、僅年減2.5％，主要是基礎建設及車用領域成長仍具韌性。

莫拉雷斯表示，由於庫存水位過高，記憶體市場需求目前看來比預期更差，今年衰退幅度恐擴大至25～30％，市況可能直到第四季才見底。雖然邊緣運算需求可望帶動記憶體需求，但主要是整合進小晶片（Chiplet）內需求增加，未納入記憶體市場範疇。

IDC目前預期半導體產業2024年營收將反彈至6294億美元、年增達14.3％，主要受惠除記憶體外產業營收反彈19％、達5081億美元。同時，預期記憶體產業明年營收仍持續衰退2.2％至1167億美元，直到2025年才恢復成長、小增2.9％。