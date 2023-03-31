新北市警察局長廖訓誠主持交通工作會報。（新北市交通警察大隊提供）

台灣遭外媒批評「行人地獄」，為擺脫汙名，新北市警察局長廖訓誠昨（30）日主持交通工作會報指示，改善交通須從工程改善、教育宣導、交通執法、事故處理品質等方面著手，建構「以人為本」的通行環境，透過重塑人本交通環境，讓學童、通勤族、高齡者和身障者都能行得安全。

據統計，新北市去年因交通事故30日內死亡人數為304人，較前年264人增加40人，另高齡者及機車死亡亦較前年增加。廖訓誠表示，如何減少交通事故是交通相關人員應努力重要課題，如路口安全、保障行人安全、減少傷亡、甚至「零死亡」都是交通人員追求目標。

廖訓誠指出，新北市地輻廣袤而每分局狀況不一，應結合地方學校、里長及社區治安座談會投入安全宣導，讓大家重視路權觀念，取締開罰不是警察執法目的，交通安全才是交通工作追求目標，改善交通須從以下方面著手：

一、 工程改善。交通事故因素很多，首重道路安全，市府有「順暢會議」平台，由工務、交通及警察局3位副局長聯合主持，如有交通工程問題未能解決，得透過此平台跨局處協調進而改善道路安全。

二、 教育宣導。交通事故很多是貪一時之便，如闖紅燈、超速、跨越安全島，有些民眾缺乏路權與禮讓觀念，故應分齡分眾擴大宣導，持續經由社區治安座談會強化宣導力道，並以分層次方式，在老人活動中心與銀髮族針對高齡者交安宣導、以及在學校與學童做上下學安全宣導。

三、 交通執法。執法是警察局的權責，以路口執法為重點項目，並搭配科技執法，展現警察執法態度，紅單不是開的多，而是能及時嚇阻、防止再犯；據統計，科技執法對改善道路交通安全有效，如區間測速可以達到違規少、車禍少的雙贏策略，今年交大將結合輪動式租賃勞務採購招標，擴大實施。

四、事故處理品質。隨著科技進步，現場繪圖可以參考台北市做法，使用平板電腦線上作業，簡化交通事故處理時間，相信可以大幅所短處理事故時間，提升效率及品質。

廖訓誠強調，警察局將秉持照顧弱勢通行、重點科技執法、駕駛教育與跨單位合作四面向，總動員建構「以人為本」的通行環境，透過重塑人本交通環境，讓學童、通勤族、高齡者和身障者都能行得安全。