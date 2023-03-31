中職34年球季將於4月1日開打，各隊在31日繳交開季一軍名單，樂天桃猿及富邦悍將2隊登錄滿額27人，味全龍帶26人次之，中信兄弟及統一獅則帶25人最少；而各隊外援部分只有富邦確定帶富藍戈、艾普勒及肯特3名洋投，其餘4隊皆未登錄滿額。

開幕戰將在洲際棒球場登場，由去年「台灣大賽」對戰組合兄弟與桃猿交手，兄弟提交開季一軍名單僅25人，洋將部分則只待投手德保拉及捕手福來喜。桃猿雖帶滿27人，但洋將部分也僅帶2人，分別是威達爾及終結者豪勁。

桃猿開季一軍名單中以去年首輪選進的新秀捕手宋嘉翔最吸睛，他在熱身賽表現亮眼也順利搶進開季名單，若能在開幕戰排上先發，將以18歲253天之齡成為最年輕先發野手和球員，原紀錄為Lamigo桃猿隊的廖健富19歲又177天；若出賽則也可改寫林承飛在2016年開幕戰最年輕出賽球員紀錄。

獅隊新球季首戰要到4月3日，是今年最晚亮相的球隊，開季名單則僅帶25人且洋將僅帶羅昂1人，龍隊則是提交26人，洋投部分帶上鋼龍、布里悍，另外今年改披龍袍的王躍霖、高孝儀及簽回的曾陶鎔也都在開季一軍名單中。

富邦則是5隊開季名單中為一帶滿3外援的球隊，另外捕手部分，去年表現亮眼的戴培峰則是在28日官辦熱身賽打擊時導致手掌鉤狀骨骨折，今日已順利完成開刀手術，保守估計約需3個月的復原時間，目前開季一軍捕手將先以張進德、姚冠瑋二人為主。