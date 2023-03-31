總結本月，滬指跌0.21％，今年首季則累計升5.94％；深成指3月累計跌0.49％；首季累計升6.45％。

上證指數31日最多跌1點或0.04％，低見3,260點後有買盤，大市回升，最多升17點或0.53％，高見3,278點，全日收報3,272點，升11點或0.36％，成交3,966.89億元。

深成指開高走高，最多升85點或0.73％，高見11,737點，最後收報11,726點，升74點或0.64％，成交5,565.99億元。

滬深300指數報4,050點，升12點或0.31％；創業板指數報2,399點，升16點或0.69％。

各類股普遍上升，傳媒娛樂、電子訊息股漲逾3％；生物製藥、有色金屬股升逾1％；化工、房地產、電力、水泥、金融、石油股回穩；煤炭、鋼鐵股偏弱。

大陸統計局31日公布，3月份，製造業採購經理指數（PMI）回落至51.9，較上月下降0.7，但仍高於市場預期51.6；非製造業商務活動指數升至58.2，比上月升1.9，高於市場預期的55。