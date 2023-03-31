鳳山區五甲公園的特色遊戲場31日正式啟用，保有大面積的草坪和生態池，遊具以荷葉、水珠造型呼應周邊濕地生態特色，首創長滑梯、螺旋滑梯的雙滑道，提供市民親近大自然的環境，同時也肩負調節城市微氣候及減碳的任務。

五甲公園遊戲場面積約0.4公頃，規劃設計階段就辦理多場公民參與說明會及互動手作工作坊，匯集民眾與兒童的想法，配置「分齡分區」的遊戲空間。遊戲場以表現濕地生態特色為概念，以荷葉、水珠造型來呼應公園的水域地景與生態環境，提供豐富的五感遊戲環境。

水珠造型遊戲塔高約5米、針對5至12歲的兒童設計，首創長滑梯、螺旋滑梯的雙滑道，結合攀岩板、攀爬網、攀爬橫木、橫木吊橋與鋼管爬道等，讓兒童體驗穿越障礙、上下高低的各種空間變化，刺激兒童的感官肢體並探索環境。

除了遊具之外，還有以平衡架、吊梯等設施結合的山訓挑戰區，培養玩樂的創意及自我挑戰的能力。花灑戲水區採荷葉造型的蓮蓬灑水柱，讓大人小孩在炎炎夏日裡也有親子玩水體驗區。幼齡區則配置小滑梯，此外還有360度站立鞦韆、特色體健設施等，結合周邊休憩設施及遮陽棚的增設，營造舒適優質的遊憩體驗。

工務局長楊欽富表示，高雄預計完成百處安全、好玩、共融的特色公園，朝向「區區有特色、處處是共融」的目標邁進。

五甲地區近期已開放的遊戲場有鳳山五甲機器人公園、五甲國宅公6，鄰近的小港地區也有小港1號公園、漢民公園、坪鳳公園，滿足小朋友的身心發展及成年人的體健休憩需求。