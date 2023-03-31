台電屏東區處31日下午舉行新、卸任處長交接，原任處長顧育成升任財團法人台灣機電工程服務社總經理，職缺由配電處副處長饒祐禎接任；交接儀式在台電公司副總經理陳銘樹監交下，饒祐禎接下印信，並宣誓就任屏東區營業處處長。

陳銘樹表示，卸任的顧育成在屏東任內表現優異，尤其在推動「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」不遺餘力，而新任處長饒祐禎民國78年進到台電服務，學經歷豐富，首創閉環路配電系統，迄今運轉20餘年，也是饋線自動化主要推手、綠能先鋒，推動充電樁有成，文武兼備。

顧育成特別談到，感謝南區同仁協力認養監造工作，讓原本規畫 10 年的「種樹百里2.0計畫」，因為各位日以繼夜、餐風露宿的無私奉獻，在短短5個月內完成這項不可能的任務。

饒祐禎則說，未來將持續努力，在前人建立的良好基礎上帶領屏東區處團隊再精進，在快樂安全、勞資和諧的環境下，提供國境之南的鄉親穩定供電及有感服務。