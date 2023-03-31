全台大蒜種植面積5200多公頃，雲林就有4900公頃占95％以上，由於採蒜頭全仰賴人工，若遇到雨季搶收，工人一人難求，農委會今日在土庫辦理大蒜機械化採收觀摩活動，目標是3年內達到蒜種植、採收、乾燥都可以完全自動化。

去年天候不穩，蒜頭採收期遇到連日大雨，採收工人炙手可熱，每分地採收工資從6000元漲到1萬2000元，蒜農雖然心痛也必須雇用。農委會規畫補助農民採購自動化機械，以節省人力。

今日在土庫鎮的採收觀摩現場有一貫式無切葉機、二段式有切葉機、夾取式收穫機3種機械，近百名農人圍觀，擠得水洩不通，好奇機械能否採得像人一樣好。

示範結果，一貫式、二段式機的每日收穫量是人工的8倍，夾取式是人工的4倍，不過蒜農認為機械採收的蒜球夾帶太多土壤，必須花時間處理，建議廠商再改良。

農委會主委陳吉仲表示，目標是3年內達到蒜種植、採收、乾燥可以完全自動化，種植機、乾燥機都補助二分之一，收穫機補助三分之二；去年迄今，自動化種植機械補助超過40幾台、收穫機30台以上、乾燥機50多台，經過農改場、農糧署協助，大蒜田機械化已有1300公頃，希望今年底能達2500公噸以上。

雲林大蒜最近開始採收，蒜農很關注蒜價波動，農糧署表示，雲林大蒜品質很不錯，田間交易價每台斤31至36元左右，維持在合理的水準。

陳吉仲說，大蒜進口的數量並沒有特別增加，因國外原物料大漲，許多進口農產品價格變貴，農委會隨時關注進口的變化。