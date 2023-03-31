台中市力推雙語化技職教育，31日在大甲高中舉行成果發表會。（陳淑娥攝）

台中市力推雙語化技職教育，31日在大甲高中舉行成果發表會。（陳淑娥攝）

台中市力推雙語化技職教育，31日在大甲高中舉行成果發表會。（陳淑娥攝）

隨著全球化，英語力已成為在世界職場競爭的必備技能，台中市力推雙語化技職教育，大甲高中邀集大明高中、僑泰高中及青年高中4所學校，與中台科技大學攜手合作專業領域雙語授課，教育局長蔣偉民31日出席發表會，4校學生以雙語展現技藝，具體呈現雙語化技職教育成果。

蔣偉民表示，雙語教學讓學生更有能力走向國際、開闊視野、展現專業，教育局力推的雙語化技職教育，經由共同備課討論教案，發展融入式與協同式教學，營造跨域英語學習的情境，以兼具在地化與國際化的教學視野，建立學科學習新模式。

蔣偉民指出，藉由此次計畫發展技職雙語教學模式，讓學生勇於用英文表達，將技職專業與英文連結，營造技職教育的英語學習風氣，提升學生學習興趣，強化專業競爭力。

成果展今在大甲高中舉行，大甲高中美工科以英語話劇及歌唱型態展演，將陶藝、飲茶文化等雙語教學內容帶入戲劇故事情節，並運用美工科的工藝手作技能打造舞台道具，多元展現學習成果；大明高中多媒體動畫科以英文戲劇方式和投影幕中的動畫進行交流互動，並使用道具搭配戲劇演繹出多媒體的歷史，充分發揮創意及英文能力。

另外，僑泰高中多媒體設計科及廣告設計科學生分組英文口說專題人物，介紹關於藝術領域大師或明星人物的生平與代表性創作，強化學生使用外語的自信心；青年高中音樂科和表演藝術科的學生進行音樂劇＂Mamma Mia＂片段展演，音樂戲劇融入英文學習，讓學生更全面發展自己的能力。

大甲高中校長高榮利表示，該校美工科師生透過雙語技職計畫，創造行銷國際的機會，將美工科的特色課程如陶藝文創等，透過網路平台推展至國外，期望未來能開設雙語特色工坊，吸引更多國際友人到大甲體驗地方人文之美，以產學合作促進地方發展。