金門縣金寧鄉2023年石蚵文化季活動敲定於4月22日、23日兩天下午14時至晚上9時，在金門大橋慈湖端旁周邊廣場舉行，活動招牌「千人剝蚵體驗」活動也將於22日上午9時30分假北山出海口海堤舉行，採現場自由入座方式辦理，歡迎地區鄉親相招來參與各項活動，體驗不一樣的石蚵文化季。

「千人剝蚵體驗」活動採現場自由入座方式辦理，歡迎地區鄉親相招來體驗不一樣的石蚵文化季。(圖／金寧鄉公所提供)

金寧鄉公所表示，「千人剝蚵體驗」活動定於4月22日上午9時30分假北山出海口海堤舉辦，並預訂於當日上午9時開放入座，1000個名額，坐滿為止。該活動以石蚵田為背景，呈現海島「討海人」及地方產業的各種特色氛圍，展現老祖先傳承數百年的「石蚵產業」文化資源得以善用及發展，價值不墜、永續經營。

鄉公所提醒，參加剝蚵民眾最好自備剝蚵工具，如無工具者，現場有提供剝蚵工具組之借用服務，每組押金為新台幣100元整，歸還工具時(只需歸還剝蚵刀即可)退還押金。當天所提供體驗之蚵材剝完為止，所剝之海蚵可免費帶回料理，交通自理。

鄉公所提醒，參加剝蚵民眾最好自備剝蚵工具，如無工具者，現場有提供剝蚵工具組之借用服務。(圖／金寧鄉公所提供)

鄉公所同時表示，為推廣觀光行銷，本次規劃團體觀光客體驗區，於活動上午8時50分前入場，觀光客體驗區每團需20人以上即可成案，歡迎各旅行社業者及相關協會揪團報名，即日起至4月17日12點前可向金寧鄉公所報名，報名專線082-325610陳先生，公所將於活動前，提供剝蚵工具組借用服務，每組押金為新台幣100元整，歸還工具時(只需歸還剝蚵刀即可)退還，名額有限，報完為止。

金寧鄉長楊忠俊表示，為歡慶金寧鄉石蚵文化季活動邁入第20個年頭，特別與「古寧頭社區發展協會」合作加碼提供給參加「千人剝蚵體驗」活動之民眾，每人一份蚵仔麵線，數量有限，發完為止。同時歡迎大家來到石蚵的故鄉-古寧頭，一起體驗剝蚵樂趣，了解「青蚵嫂」之辛苦過程。

楊忠俊說，「石蚵文化季」將於22日、23日下午14時至晚上9時兩天在「金門大橋慈湖端周邊廣場」舉行，活動當日除有各社區學校表演、精彩街頭藝人互動表演，還有小朋友最愛的大型遊樂器材設備(旋轉木馬、旋轉飛機、大型充氣城堡、夜市彈珠檯)、DIY活動、親子闖關活動、好吃好逛的觀光市集，打造歡樂家庭日帶給大家快樂溫馨回憶，歡迎鄉親闔家蒞臨參加。詳細活動資訊也請隨時注意金寧鄉公所粉絲專頁。