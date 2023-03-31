陳男車廂內有大筆現金，引起員警注意。（簡銘柱翻攝）

經員警勸阻後，陳民將現金8萬元回存至ATM。（簡銘柱翻攝）

台北市大安區一名陳姓男子遭網路交友詐騙，日前提領現金8萬元，騎機車前往超商欲購買點數匯給詐騙集團時，交通違規遭員警攔查，因車廂內帶有大筆現金，引起員警注意，經員警細心詢問得知陳男遇到詐騙，當場點破是場騙局，及時阻止陳男購買點數，免得冤枉失財。

警方表示，陳男自稱在交友網站上認識一位網友，雙方約好要碰面，前提是見面前要買8萬元遊戲儲值點數作為保證金，陳男不疑有他，帶著現金騎機車違規行駛在人行道上，巡邏經過的大安分局和平東路派出所警員陳虹羽立即上前攔查，員警請陳男出示證件，陳男打開機車座墊欲取出證件時，員警赫然發現車廂內有大筆現金，員警即詢問陳男這筆款項是做何用途？陳男開始佯稱是欲借錢給一名叫「龍哥」的男子，員警一聽直覺是詐騙，經再次詢問陳男，此時陳男才坦承是在網絡交友，認識一名網友，對方要求見面要先到超商購買點數作為保證金，在員警耐心解說網路援交的詐騙案例下，這時陳民才恍然大悟遭到詐騙，打消購買點數的念頭，及時保住血汗錢。

大安分局呼籲，「假投資」「假交友」詐騙案件層出不窮，網路、手機APP、Line通訊軟體等交友訊息，多有詐騙陷阱，若於對話內容中出現要求匯款投資、購買遊戲點數等，均有可能是詐騙集團伎倆，千萬不可輕信，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。