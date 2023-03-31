往返台北與馬祖南竿的南北之星2號預訂於4月15日復航，台灣港務公司去年7月開始調整旅客安檢及登輪動線，使旅客登輪及下船可在30分鐘內完成，整體作業時間縮短20至30分鐘，另將優化場站設施，提升服務。

南北之星快輪由旅遊電商易飛網獨家代理，共有198個座位、成人單程船票價1785元，航程約3個小時，每年4至9月營運，冬天因東北季風停駛。由於馬祖地區容易起霧，遇大霧時航班時常延誤，船班則可不受影響開航。

旅客在台北港原於台北港東1-1旅客中心安檢及北1碼頭登輪，未來改至台北港行政大樓1樓安檢及東7碼頭登輪，使旅客登輪及下船作業時間可在30分鐘內完成，整體作業時間也可縮短20至30分鐘。

第1候船室門口也建置迎賓跑馬燈、整修旅客人行步道、新建旅客售票櫃台、接駁月台等，提供旅客更舒適且順暢的旅運空間。

港務公司今年度辦理台北港行政大樓整修，進一步優化國內線旅運場站設施，增建暨改善性別友善廁所、無障礙廁所、哺集乳室、指標系統及旅客通行風雨走廊等，預計2025年上旬完工，屆時將有嶄新台北港國內線旅運場站，為旅客提供更優質的旅運服務。