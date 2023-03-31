勞保局表示，這次災保法針對包括營建工程業因產業特性，常有工項層層下包情形，許多小型工項可能由個人承攬，或部分勞工利用下班或假日時間，臨時短暫從事平台外送工作等，為提供這些人員參加職業災害保險「特別加保制度」。

特別加保適用對象分為三類，包括一、自然人雇主及其僱用之員工，如營建工程業之工頭及其僱用之點工；二、實際從事勞動之人員，如平台外送員、個人接案工作者等；三、符合勞動基準法規定提供勞務（非受僱）之童工，如拍攝廣告之童星等。勞保局表示，這些人員可於工作前，透過勞工保險局提供的簡便加保管道，即統一超商ibon機台、勞工保險局官網及官網公布之職業工會，擇一管道申報參加職災保險。

截至2月底止，特別加保累計申報單位數為1萬6,182家，被保險人數已達2萬8,513人次，平均每月服務約3,000人次。若按行業別被保險人數觀察，營建工程業為1萬5,769人次、占55.30％為最多，其次為其他服務業2,720人次、占9.54％及運輸倉儲業2,586人次、占9.07％。

值得注意的是，特別加保之保險效力自保險費繳納完成之實際時間起算，提醒特別加保適用對象在工作前，務必完成特別加保申報作業並繳納保險費，才能即時取得職災保險的保障。另外，自然人雇主或勞工如已預先知道工作日期，也可提前10日透過特別加保管道預約加保，保險效力於保險費繳納後，自其指定日期生效。