台東多良火車站原本預計4月6日開放，如今再度延後。（蔡旻妤攝）

台東多良火車站原本預計4月6日開放，如今再度延後。（蔡旻妤攝）

一年吸引百萬名遊客、有全台最美火車站之稱的多良車站園區已封閉2個月，原本預計4月6日重新開放，太麻里鄉公所表示，因工程項目增加，休園期間再度延至10月31日。許多遊客一早到了門口才發現撲空，直呼相當掃興。

多良車站休園的告示牌橫躺在一旁，部分遊客還是停下車、往上走到車站，可是一到園區門口，才發現多良車站封閉不能進入，周邊環境也很髒亂。遊客李先生表示，經過幾次台東都沒有來，這次專程想上來看一看，結果它關起來了。」

負責管理多良車站的太麻里鄉公所日前公告整修至4月6日，不過現在需要進一步改善，太麻里鄉公所農觀課長劉寶雄表示，包括建物、遊客休憩區及觀景平台、攤位裝修及園區動線等，要再延長整修時間，至今年11月才會重新開放。

太麻里鄉長王重仁回應，考量到整體工程施作影響造成遊客進出的不便，並顧及民眾安全問題，為了避免造成遊客及工程施作單位的困擾，因此決定繼續休園，而暑假旺季期間也不打算局部開放。

清明節連續假期即將來臨，連續5天的假期，許多民眾選擇先祭祖，再出遊，東部的觀光景點將出現大批人潮。不過多良車站從原先封閉2個月變成8個月，讓很多遊客錯愕，只好在車站外的馬路拍照打卡。

此外，過年前南迴公路華源海灣觀景台也被發現毀損，鄉公所當時表示會立即整修，但到現在還只是圍起封鎖線。鄉公所回應，由於工程有另外配合的經費，也承諾會加速整修。