鄭志慧說，疫情延宕了許多計劃，現在已開始回歸正軌，今年是合一加速國際化的關鍵期，除了新藥創新的實力外，公司上市新藥的醫材國際合作及銷售推廣，將會構成銷售與研發並重的雙箭頭。
今年已排除疫情的影響，合一目前正積極加開試驗中心加速收案，包括ON101三期實驗、OB318抗癌新藥一期試驗、FB825中重度過敏氣喘2b試驗、SNS812核酸新冠新藥一期試驗及其他進行中的多項探索性實驗。
合一(4743)今(31)日下午舉行法說會，對於外界高度關注的糖尿病足部傷口潰瘍新藥「速必一」FESPIXON北美授權及中國大陸藥證進度，公司並未給出明確的答案。總經理鄭志慧說，新加坡、印度市場的準入，為授權談判提供很好的意見，由於糖尿病足新藥ON101(速必一)是完全新的上市藥，大陸藥證正向看待審評結果。
鄭志慧說，疫情延宕了許多計劃，現在已開始回歸正軌，今年是合一加速國際化的關鍵期，除了新藥創新的實力外，公司上市新藥的醫材國際合作及銷售推廣，將會構成銷售與研發並重的雙箭頭。
今年已排除疫情的影響，合一目前正積極加開試驗中心加速收案，包括ON101三期實驗、OB318抗癌新藥一期試驗、FB825中重度過敏氣喘2b試驗、SNS812核酸新冠新藥一期試驗及其他進行中的多項探索性實驗。
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