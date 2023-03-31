鄭志慧說，疫情延宕了許多計劃，現在已開始回歸正軌，今年是合一加速國際化的關鍵期，除了新藥創新的實力外，公司上市新藥的醫材國際合作及銷售推廣，將會構成銷售與研發並重的雙箭頭。

今年已排除疫情的影響，合一目前正積極加開試驗中心加速收案，包括ON101三期實驗、OB318抗癌新藥一期試驗、FB825中重度過敏氣喘2b試驗、SNS812核酸新冠新藥一期試驗及其他進行中的多項探索性實驗。