兒童節及清明節5天連假，嘉義市政府推出來嘉好旅行的攻略，有「主題公園」、「特色體驗」及「林業軌道」3種不同的親子遊程，家長帶孩子到主題公園盡情fun電，體驗遊程可感受嘉義市特色人文，林業軌道遊小火車。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市有各式主題公園，番仔溝公園有酷炫機器人、全齡遊戲場、全市最大的沙坑設施；中央廣場「森林冒險」遊戲場，新設樹屋溜滑梯、全市首創攀岩牆、傳聲筒。

中正公園化身為百科全書遊戲場，設計12感官體驗區，還有復古型遊樂區，有翹翹板、旋轉設施、獨木橋與攀爬架；Kano園區的人工草皮滑草場與星光溜滑梯，每到假日總是人潮滿滿，小朋友玩到不想回家，是雲嘉南地區最受親子喜愛的景點之一。

嘉義市觀光文創業者安排木工體驗課程，親子動手DIY樂。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉市府觀新處表示，阿里山林木產業造就嘉義市「木都」盛名，「愛木村觀光工廠」推出貓頭鷹風鈴、小木椅等木工體驗課程；市府精選的「嘉市潮選店」，都是藏身市區巷弄間的特色小店，而位於嘉義文化創意產業園區的木工坊，讓親子體驗木工DIY。

嘉義公園有昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

此外，位於嘉義大學蘭潭校區「嘉大昆蟲館」，展示保育類昆蟲模型、旋轉彩蝶柱、昆蟲標本等，讓親子共遊昆蟲世界。

阿里山森林鐵路車庫園展示退役的林鐵車廂、小火車頭，洗手間也設計為車廂造型，周邊還有嘉義製材所、檜意森活村、北門驛等熱門景點，感受林業鐵路及木業文化的歷史風華。

嘉市府鼓勵民眾多利用低碳交通工具，即日起至6月30日止持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）免費搭乘市區電動公車，騎乘YouBike 2.0前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元）。