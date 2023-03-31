國票金2022年稅後盈餘12.88億元，每股稅後盈餘0.41元，每股淨值10.64元，由於採會計穩健保守原則，依金管會函示提列特別盈餘公積，董事會決議不分派股利。獲利衰退的主要原因受到FED強力升息，導致金融市場動盪，股債業務都受到衝擊，一方面是金融資產評價的減損，且相較前一年度的無處分利益入帳，另一方面，在升息環境下，資金成本節節上升，養券的利益縮減以及上市、櫃日成交金額減少，經紀業務較去年同期衰退。

鑑於近期美國銀行體系流動性壓力，國票持續強化債券資產品質與流動性安全，於聯準會與台灣央行升息步入尾聲之際，伺機回補置換優質債券，兼顧資產品質與提升收益率，同時隨著升息後，授信結構逐步調整，利差逐漸擴大，金融資產評價與處分利益的挹注下，今年前2月稅後盈餘4.37億元，年增逾5成。

總經理蘇松輝指出，國票獲利來源有2，1為債券的養券收益，來自於長短期利差及處分利益，其次，則是授信業務的利差；營運與利率循環的趨勢高度相關，衝擊較大的影響是在利率急升的階段，債券的養券收益及處分利益受到劇烈的影響而減少，但隨著升息的尾聲，中長期債券殖利率下跌，債券評價及處分利益會隨之增加，授信利差也因而提升。

國票證券方面，除了維持經紀、自營及新金等業務穩定的獲利外，在數位金融的資源投入不遺餘力，成立數位金融專責部門，提供客戶高頻交易、策略交易及數位金行銷等服務平台，是未來業務成長的動能。

國票創投深耕未上市股權投資業務多年，今年有部份持股掛牌公司上市已陸續處分實現獲利，而去年評價減損的部位，也因評價上升，對於金控公司今年的損益表上有顯著的貢獻，未來營運策略，將善用集團企業金融及資本市場服務資源，提供客戶完整金融服務為發展利基與重點。

國票金與日本樂天銀行、樂天信用卡共同設立樂天國際商業銀行，存款餘額及開戶數穩定增長，客戶結構相對健康，今年尤其在消費性放款上，調整授信策略，優化徵審系統，餘額成長倍增，存放比持續提升中。未來除持續與樂天集團及外部企業進行相關合作，以擴大樂天生態圈增加客戶群，尤其在觀光開放後，日本觀光的旅遊生態圈與跨境金融服務，將是樂天銀行的重要經營利基。其次，配合主管機關對於純網銀業務的開放政策，樂天商銀將積極爭取試辦業務，與電子支付業、證券業及保險業規畫業務合作，將有效提升業務能量，提高資本效率。