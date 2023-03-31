鄉林集團董事長賴正鎰指出，在科技族群人口紅利支撐及重大建設加持下，建商正摩拳擦掌準備推案。(鄉林提供)

《平均地權條例》修正、央行連5升息等，皆對房地產市場造成衝擊，但台中市今年前兩個月預售屋推案量仍達700億、較去年同期微幅成長，預估第一季新推案總量將破千億，鄉林集團董事長、商總主席賴正鎰指出，近來主要購屋族群約6成是科技族群；在科技族群人口紅利支撐及重大建設加持下，建商正摩拳擦掌準備推案。

根據內政部建照核發資料顯示，從2020到2022年，台中市每年申請建照戶數都在3萬戶以上，居全台之冠，而今年1月台中市府建照核發樹圍1549戶、較去年1月成長8％。市場調查資料則顯示，台中今年前兩個月預售推案總銷約700億，較去年的675億元成長約3％，預估第一季推案量將破千億。

鄉林不動產研究室就指出，台中市去年房地交易申報時價登陸資料顯示，全市實登交易共有1萬973件，其中北屯有2161件、西屯2082件，兩區加起來占全市預售推案量近4成，而鄰近中科的西屯、大雅、沙鹿、龍井更是近幾年推案重點，主要原因就是受惠於科技族群購屋的超強買氣。

根據中科的統計資料，截至今年2月底，中科台中園區從業人員約4萬1000多人，較去年12月底成長超過千人，再加上台積電2奈米廠預計2025年量產，再加上捷運藍線推動中，賴正鎰說，評估美國聯準會暗示今年升息已到末段等大環境因素，相信房市正在逐漸回歸基本面，像是科技族群這類有購屋需求者仍會進場。

鄉林建設副總經理方偉民則說，科技族群購屋習慣主要考量建商品牌、社區休閒機能及交通便利、性價比等等，而酒店式管理的社區祕書服務、休閒生活多元化符合他們要求的社區公設項目；至於青年科技族群則偏好健身房、KTV等休閒室與社區餐廳。