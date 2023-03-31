南投縣多山且自然生態豐富，螢火蟲廣泛分布在日月潭地區、竹山鹿谷地區、奧萬大森林遊樂區及北港溪等4大區域，每年4月、5月吸引大批遊客造訪追逐螢光。日月潭風管處指出，今年春雨較晚，一度讓人擔心賞螢狀況，近幾波春雨澆灌後，總算有螢火蟲現蹤，業者推出多種套裝遊程，歡迎春假來南投旅遊。

晶園休閒度假村位於南投縣魚池鄉，4月1日起推出賞螢體驗活動。（業者提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭風管處指出，日月潭生態資源豐富，低光害、低汙染，非常適合螢火蟲生長，每年春末夏初的賞螢季節轄內埔里鎮桃米村，魚池鄉蓮華池、大林、水社、頭社村，及信義鄉潭南及雙龍共7大賞螢據點，可欣賞到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等螢火蟲在夜空飛舞，點點螢光十分浪漫，業者搭配賞螢季推生態體驗、SUP秘境遊湖、手作DIY等遊程。

桃米休閒農業區推展協會表示，螢火蟲幼蟲會吃水中的螺、貝類，一度擔心水情不佳可能影響螢火蟲幼蟲食物來源，所幸最近迎來春雨，加上天氣逐漸溫暖，目前螢況約1、2成，預計4月下旬至5月初可達到高峰。

太極美地副總幹事洪志遠指出，台灣螢火蟲種類高達60多種，是世界密度極高的地區，光是中部地區就有黑翅螢、大端黑螢、保育類黃胸黑翅螢、黃緣螢等40多種，平地4月下旬進入最佳觀賞期，溪頭大約5月、6月是高峰，杉林溪因海拔高度較高，螢火蟲出現的時間更晚，約7月推出免費螢火蟲導覽活動，各地高峰期數量可達20萬、30萬隻，相當壯觀。

春雨澆灌後，日月潭地區螢火蟲現蹤，目前螢況約兩成。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭風管處提醒遊客，賞螢時穿著長袖衣褲，避免被蚊蟲叮咬，切勿用手抓螢火蟲，以免螢火蟲受驚嚇或死亡，不使用手電筒、閃光燈照相，以免干擾螢火蟲發光求偶繁衍後代。