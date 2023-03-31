又有一間美食名店要熄燈！土城裕民路上一間滷味攤今（31）日最後一天營業，老闆為回饋顧客，舉辦免費吃滷味的活動，吸引大批民眾排隊吃免錢，甚至還有人翹班來朝聖。此外，還有不少在地人感到不捨，直說：「天啊！為何讓如此人間美味消失在土城」，甚至有人歪樓說「老闆兒子很帥」，而老闆也揭曉決定停業的真正原因。

原PO昨（30）日在臉書社團《我是土城人 我愛土城區》發文表示，土城裕民路上的「大滷桶」滷味店即將熄燈，他來這間店光顧了17年，認為比其他分店還要好吃，直說「可惜了」。老闆也擺出結束營業的告示，表示自己年事已高，即將退休，將在3月底結束營業，31日當天「只送不賣」，每人每次限200元，送完為止。

貼文曝光後，不少在地人都覺得不捨，留言哀號，「這間很好吃耶」、「天啊！為何讓如此人間美味消失在土城」、「不會吧！我的最愛」、「天我從它是路邊攤吃到有店面…」、「美食沙漠又少了一個綠洲」、「這間我從小吃到現在，哭了」，甚至有網友歪樓說：「老闆的兒子很帥」。

滷味店歇業的消息曝光後，讓許多在地人覺得不捨。（圖／翻攝自FB 《我是土城人 我愛土城區》）

根據《ETtoday新聞雲》報導，今天約莫中午12點，該店就出現排隊人潮，大部分是上班族，還有人開玩笑說：「翹班也要來排！」直到下午2點隊伍還是很長，有人排了2、3個小時，卻因為食材已發送完畢，只拿到湯而已。

游姓老闆表示，歇業其實有諸多考量，不過做滷味真的很辛苦，有時一天只睡5個小時，他半年內就長了2次皮蛇，雖然今年才50歲，身體年齡已達70多歲，最後才決定和大家告別。