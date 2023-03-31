永慶房產集團「先誠實再成交」的服務理念，引起許多志同道合的店東認同而加盟創業，永慶不動產台中公益美村加盟店東朱鵬字便是其中之一，從業10多年來，始終將客戶權益和誠信擺在營利前面，帶領團隊穩健向前。

永慶不動產品牌形象佳 獲豪宅客層信任

專營台中豪宅市場的朱鵬字，當初離開信義房屋自行創業，首選加盟品牌便是永慶不動產，他表示，「因為永慶不動產全台店數多、知名度高、形象又好，強大品牌力能提高豪宅客層的信任度。」此外，豪宅客戶亦注重房仲經紀人的形象，準時、誠信是最低標準，對房產專業知識的要求更不在話下。他將正確的觀念及自身經驗傳承給同仁，期許團隊都能成為讓客戶100%放心的房仲經紀人。

為了讓團隊了解誠實的必要性，他利用實際案例說明，若刻意隱瞞市場行情、或屋況瑕疵等情事，所衍生的交易糾紛，不僅可能會賠上服務費、倒賠補償客戶，還會傷了個人和團隊的聲譽，更失去了客戶的信任。

朱鵬字也以身作則，接待客戶時均將所有資訊開誠布公，並以客觀中立的角度，給予客戶適當的購售屋建議。一年多前，一位客戶從北部移居台中的買房案例，就是最佳寫照。當時還在北部工作的買方從網路上看中朱鵬字的案件，委託他找房，想與早退休、已移居台中的母親就近互相照顧。

從客戶角度出發 找到最合適的住所

買方看中的物件位於高樓層、視野佳，朱鵬字當初接下這個物件後，走訪商圈進行現場詢問調查工作時，有居民告知距離該社區約350公尺處，有個電信基地台隱藏在透天厝中，從外觀看不出來，在地許多住戶也不知情。

帶看過後，買方很喜歡這個物件、成交機率高，但朱鵬字仍誠實告知買方基地台的存在，他說明：「依照法規規定，成屋頂樓平臺若有設置行動電話基地台設施，應於不動產說明書上寫清楚；但這個基地台並非在建物頂樓，而且相隔超過350公尺，並不在法規強制記載的範圍內，所以屋主的標的物現況說明書也無記錄。」朱鵬字建議買方好好思考，若真的不會在意再購買。

在買方思考期間，朱鵬字持續尋找其他符合他需求的物件，並觀察買方的生活習慣，給予許多專業的建議，像是買方長年住在北部，出入習慣仰賴大眾運輸工具，沒有自用車，因此交通便利性是他在篩選物件時很重要的條件。

這段期間，有其它品牌房仲經紀人推薦買方一間配有機械車位的新成屋物件，買方詢問朱鵬字的意見，他則中立的角度提醒買方：機械車位對車種高度、重量皆有限制，未來會限制買車的種類；另一方面，機械車位未來要出售時，可能會比平面車位困難，能增值的程度也有影響，建議買方可將這些因素都納入考量。

朱鵬字將正確觀念傳承給夥伴，以誠信為第一優先，房仲之路才能走得長遠穩健。（圖片來源/ 永慶房產集團 ）

落實誠實服務 保障客戶權益

經過二個月的服務，朱鵬字找到了客戶夢想中的房子，該物件面對文心森林公園、高樓層、視野非常好，且鄰近捷運站，各方面都非常適合。在首次帶客戶媽媽看屋當天，媽媽便迫不及待地以視訊方式與兒子連線，晚上10點多朱鵬字再用電話向他詳細介紹，買方當晚就搭最後一班高鐵直奔台中，隔天一早親自到現場看屋，2天後便簽約成交了。

朱鵬字貼心的服務讓客戶非常滿意：「這二個月其實找了三、四位房仲經紀人幫忙找房子，其中也包含先前幫母親在台中買房子的經紀人，前前後後看了十多間，只有朱鵬字提供物件資料速度快，且所有資訊都會誠實告知，給的建議也都很中肯，值得信賴。」

除了誠實告知屋況、房子本身成交行情，永慶不動產還針對每位客戶提供「透明房價一覽表」，完整揭露物件周邊的成交行情，讓客戶全面掌握房價資訊，朱鵬字也要求同仁，若有一年內交易紀錄，均必須特別標示並簽名，確保客戶知道短期交易的狀況，做出正確的判斷。

「意識創造一切，相信什麼、就會創造什麼。」由於過去的人生經驗，讓朱鵬字現在以回饋的心情，與妻子聯手打拼，努力為夥伴建構正面積極的工作環境、為消費者打造公平的不動產交易環境，他相信只要努力做對的事情，就會有收穫。

永慶不動產台中公益美村加盟店│朱鵬字

門市電話：04-23016580

門市地址：台中市西區美村路1段166號1樓

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