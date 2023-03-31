新北市衛生局1名女員工2020年7月墜樓亡，生前在臉書影射遭已婚的前老闆、長照機構廖姓執行長性侵，引發軒然大波，檢方去年1月依涉犯強制性交、強制罪起訴廖男，新北地院今審結，判廖男有期徒刑3年6月，強制罪部分無罪，仍可上訴。

該名女員工2017年6月至2018年10月於該長照機構任職，墜樓死亡6小時前曾在臉書發文指，「他宿醉強暴了我」、「過了好長一段生不如死的日子」，影射2017年9月員工聚餐後，被已婚的廖男在長照機構性侵，讓她終日處於掙扎、矛盾、羞憤交悔及生無可戀的低沉情緒中，家屬怒而提告。

開庭時，廖男辯稱2人交往近2年，在你情我願下發生性關係，2人互動與一般情侶無異。

檢方調查認為，無證據認定廖男性侵，且難認女員工死亡與2人發生性行為有因果關係，2021年2月予廖男不起訴。案經高檢署發回，檢方重啟調查後，廖男仍然否認性侵導致女員工死亡，僅坦承曾拉扯她。

但檢察官重新檢視女員工生前臉書發文，再比對長照機構、衛生局同事及女員工父母等人證詞後，認為女員工貼文可信，認定她死因與遭廖男性侵有關，去年1月將廖男起訴，並建請法院在強制性交罪量處15年徒刑、強制罪處1年徒刑。

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