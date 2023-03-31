台東知本山區1對毒鴛鴦白天躲藏知本山區，深夜外出偷竊電動機車，台東刑事警察大隊追緝後當場逮捕。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東知本山區1對毒鴛鴦白天躲藏台東知本山區，深夜外出偷竊。警方接獲情資後循線追緝，果然發現36歲陳女與37歲朱男正在拆解價值10多萬元的黑色電動重機車，還把小貨車停在一旁，員警見狀上前逮人，除了失竊電動重機車及作案用工具，還在貨車內查獲2級毒品安非他命1包。警方表示全案依通緝、竊盜罪及毒品危害防制條例送台東地檢署偵辦。

陳女是毒品通緝犯，她與朱男兩人先竊取機車，再用小貨車載往山區草叢內拆解時，打算拆解並竊取裡面貴重物品，再把車體變賣，正當兩人奮力拆解時，被員警當場逮捕。警方表示，全案詢後依通緝、竊盜罪及毒品危害防制條例移送台灣台東地方檢察署偵辦。

台東縣警察局為淨化轄區治安，落實「執行清源2.0專案工作」，要求所屬同仁積極進行清查布建，打擊黑幫、查緝毒品及清查山區等犯罪分子易藏匿地點，展現犯罪零容忍決心。

台東縣警察局長陳錦坤表示，民眾車輛應檢查是否上鎖或加裝警報器、方向盤大鎖，降低失竊風險，避免讓不肖歹徒有機可趁，遭受財物損失。請民眾發現可疑份子，立即向警方報案，共同守護治安環境。

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