北市警方統計，2022年機車交通事故共發生5萬92件，佔全般交通事故（9萬8213件）51％，2022年機車A1死亡人數35人，佔全般交通A1死亡人數（62人）56％，機車受傷人數2萬8485人，佔全般交通受傷人數（3萬3534人）85％，數據顯示機車為高風險對象，中正一分局日前邀集Uber Eats近百名外送員，透過事故案例影片深入剖析，提醒外送員注意避免危險、不當的駕駛行為，

中正一警方在分局禮堂舉辦「外送平臺交通安全教育訓練」，請來近百名外送員進行相關講習，藉此傳遞正確、安全的駕駛觀念，以減少交通事故發生，守護民眾行車安全。

警方提醒與會者，外送員送餐講求效率，分秒必爭還常需要查看手機、確認送餐資訊，因此需要建立更完備的交通安全意識。駕駛用路即存在事故風險，行車上路應謹記「安全第一」，尤其年輕機車騎士更是交通事故高風險族群，培養正確交通安全觀念才能避免事故發生。

會中強調「放慢行車速度」、「保持安全距離」、「禮讓行人」、「騎車不使用手機」、「變換車道及轉彎時再三確認後視鏡」等觀念，除了讓餐點快速送至顧客手中，自身也能安全抵達目的地。