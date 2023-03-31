很多人深知職場如戰場的道理，要在職場中生存，從來就不容易，但《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、金牛座、天秤座不僅適應力超強，也很會吃苦，即使在惡劣的環境下，都能殺出重圍獲得不錯的表現和成就。

▍摩羯座

摩羯座不只好強，也可以為了生活、事業能屈能伸，這就是注定要在職場上獨佔鰲頭的摩羯座，別人想學都學不來。他們在職場上，相當有耐力，很多苦都能吃，幾乎任何工作都可以做，所以大多能獲得不錯的成就。

▍金牛座

苦的、累的工作，如必須要面對，金牛座不會挑，並會把目光放在去適應環境和做好眼前的事情上。這種個性，讓金牛座理所當然成為任何工作都可勝任的星座之一，金牛座嚴於律己、樂於學習，在惡劣的環境下，金牛座不會自棄，會設定目標並努力去實現，最終戰勝不可能。

▍天秤座

樂觀、會自我平衡好心態，是天秤座可以「隨遇而安」的殺手鐧。不論在哪種環境、做什麼樣的工作，天秤座都能找出發展的方向。天秤座超強的調適能力，還表現在交友天賦上，通過自己的人脈資源，來學習別人的長處，就算環境、工作再差也能有轉機。