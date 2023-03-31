萬海目前自有船112艘、租賃船33艘，合計145艘，運力439,929 TEU。2022年營收創高，獲利創歷史次高，主因市場因素運價下跌，且全年貨量共446萬TEU，年減6％，導致去年獲利下降，目前運價下跌跌勢已有收斂趨勢，同時遞減租船中，有助後續降低營運成本。

2022年美國航線占營收比重超過5成，今年將回到2019年疫情前水準。而美西運價從高點至今，跌幅約80％，萬海預估第3季旺季來臨前有望增溫，萬海去年陸續為長程線客戶端推出客製化服務，有助於雙方合作關係，目前正與客戶陸續洽談長約階段，美西線簽約狀況要到4月底才會比較明朗，確定的是長約價會比目前現貨價格高。美國直客期望是穩定艙位供應與合理的運價，大型船舶有投入美洲線，替換出來的中小型船舶會回到亞洲區間貨中東印巴，以維持原本的競爭優勢。

萬海指出，目前沒有閒置船隻，都是在營運，主要出口國的地區如果有長假，會考慮短暫停航因應節日出口做機動性調整。