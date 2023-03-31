國內缺蛋問題未解，主因包括氣候、飼料成本等，再來最嚴重的就是禽流感，彰化縣動物防疫所28日接獲通報，大城鄉一處土雞場出現雞隻異常死亡情形，31日緊急撲殺1.6萬隻雞，不過這些雞隻是土雞並非蛋雞，但也反映出禽流感H5N1問題仍未解。

30日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，在今天上午完成該土雞場撲殺清場及消毒工作，總計撲殺1萬6962隻土雞。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣動物防疫所表示，本月28日接獲大城鄉1場土雞場主動通報，表示其場內有大量雞隻異常死亡，隨即派員前往進行移動管制，並採樣送畜衛所檢驗，30日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，在今天上午完成該土雞場撲殺清場及消毒工作，總計撲殺1萬6962隻土雞。

國內缺蛋問題未解，主因包括氣候、飼料成本等，再來最嚴重的就是禽流感。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

動物防疫所表示，近日天氣逐漸回暖，仍有禽流感案例零星發生，呼籲養禽場及產銷業者仍要加強日常管理，以減少場內禽隻緊迫，落實禽舍防鳥措施，另外人車門禁管制管也務必確實，包括進出消毒等安全工作，共同防範疫情擴大。

動物防疫所也呼籲，平飼飼養者連續兩天死亡率大於或等於0.4％、籠飼飼養者及白肉雞場連續兩天每天死亡率大於或等於0.2％、禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5％、家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，應立即通報鄉鎮市公所或動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全。

彰化縣政府再次籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。