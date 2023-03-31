斗六市鎮南國小呼應縣府減碳生活、建立健康生活習慣，今年送給小朋友兒童節的禮物是水壺。（周麗蘭攝）

斗六市雲林國小則讓小朋友票選最想吃的午餐，義大利肉醬麵奪冠，配菜搭配冰心地瓜、麥克雞塊。（周麗蘭攝）

疫情終於解封，許多國小今年熱鬧慶祝兒童節，斗六市鎮南國小呼應縣府減碳生活、建立健康生活習慣，今年送給小朋友兒童節的禮物是水壺，漸漸降低對飲料的依賴。斗六市雲林國小則讓小朋友票選最想吃的午餐，義大利肉醬麵奪冠，配菜搭配冰心地瓜、麥克雞塊。

鎮南國小校長梁博雍表示，去年環保署推動自帶水杯喝水，雲林縣府今年推減碳生活，家長會送全校千名小朋友每人一個水壺，在疫情解封之後，提高免疫力更為重要，喝水可以預防感染、鞏固關節、保養血管、大腦更靈活、提升抵抗力，鼓勵學生沒事多喝水，多喝水沒事。

雲林國小校長魏國賢說，經過兩年多的等待，孩子們終於盼到疫情解封之後的第一個兒童節，該校秉持雲林國小一貫「活動即課程」的理念，舉辦環保跳蚤市場活動，培養學生愛物惜物的觀念，也鼓勵孩子關注弱勢，並把縣府近年大力倡議的品德教育理念及將SDGs指標融入活動中。

雲林國小今（31日）在連續假期前慶祝兒童節，讓全校學生一人一票選出最受喜歡好評的菜色，結果主餐由義大利肉醬麵以些微票數勝出，副菜搭配麥克雞塊、冰心地瓜，飲料超過全校半數學生票投珍珠奶茶！