屏東里港鄉民不滿南區水資源局鑿井取水，卻事先未通知地方，日前拉布條抗議，南水局副局長何達夫31日前往里港鄉代會表示，溝通不夠會改進，並強調鑿井是因應短期抽水，只要水情改善就會停抽。

里港鄉代曾聰諭及林瑞慶等人批評南水局，根本就是來里港偷水、搶水，完全沒有知會地方，他們一致反對抽水。

立委鍾佳濱服務處主任謝捷晃指出，最近因為抗旱水情備受關切，前幾天鍾佳濱才邀相關單位辦理高樹大津灌溉用水改善、長治自來水進度說明會，針對此次的里港溪北抽水事件，他也非常重視。

謝捷晃說，30年前，因為自來水公司在里港鄉溪北中和村的13口深井，長期抽水供應高雄使用，地方發動抗爭，將水井電源關閉，當時的省主邱創煥一度揚言要告地方人士破壞公物，後因時任屏東縣長蘇貞昌支持地方，才有後來的協調會，省政府也答應補助地方1億4500萬元換來再抽水3年。

經過30年了，政府應該要長進，在用水方面不應該有戒嚴時期便宜行事的做法，要加強溝通。何達夫對與地方溝通不夠表示道歉，強調會把地方民意反映給上級，繼續溝通協調。