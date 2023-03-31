阿里巴巴日前宣布，將公司拆分6個業務集團並計畫獨立上市。有消息指出，此次重組計畫為創辦人馬雲在海外策劃，近幾個月都持續與現任董座兼執行長張勇電話討論相關事項。

馬雲睽違一年多回到大陸，阿里巴巴近日即宣布重組計畫，引發外界揣測兩者的關聯性，即便馬雲自2019年就已退出公司管理和營運。

《華爾街日報》報導援引知情人士透露，馬雲2019年辭去阿里巴巴執行董事後，在公司仍有很大的影響力。近幾個月，馬雲一直和張勇等阿里巴巴高層電話討論重組計畫，認為此舉有助公司在日益飽和的市場增加靈活性及競爭力。

報導指出，馬雲周一突然造訪杭州一所學校，是他一年多來首度公開現身大陸，而阿里巴巴也在這時宣布改組，拆分公司旗下業務為6個業務集團，並尋求獨立上市。

知情人士透露，近年在海外四處奔走的馬雲，上周前往香港豪宅後，下一站照原定計畫是去日本。目前無法得知是什麼原因而改變行程，也引起市場揣測，此次回大陸是否與北京達成某種協議。

根據馬雲基金會聲明指出，馬雲已經退出阿里巴巴管理和營運。此外，阿里巴巴發言人也說，重組計畫是由張勇所推動。

《華爾街日報》曾報導，張勇自2021年起，就已經開始下放業務部門負責人更多權力，被視為為拆分業務鋪路。知情人士說，「這是和馬雲討論後所做出的決定」。

拆分阿里巴巴業務是項艱難的挑戰，知情人士表示，如何安置公司內的資深員工、高管便是挑戰之一，馬雲運用自身影響力，資深員工對他的尊重，協助推動阿里巴巴改組行動。