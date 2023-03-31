有些男性個性很渣，喜歡到處玩弄別人的感情，不想負責或感情淡了，就拍拍屁股走人，有的女生感情被騙，會選擇不追究，但有的則會報復。《搜狐網》近日分享3個渣男不敢惹的星座女，她們對感情很敏銳，只要被男人傷害了，絕對會想辦法報仇。

1、摩羯座

摩羯女個性淡定，無論遇到哪種男人，總能想到辦法制伏，若是遇到渣男，她們很快就會發現，對方不僅無法傷害到自己，還可能付出極大代價，摩羯女會想盡各種方法報復，絕不會在這段感情中吃虧，復仇方式又快又致命，讓渣男後悔不已。

2、天蠍座

天蠍女給人高冷的感覺，其實是她們的保護色，從不允許別人欺負自己，若真心與天蠍女交朋友，她們會加倍對對方好，甚至竭盡一切滿足朋友，不過若發現被對方欺騙，她們絕不會忍氣吞聲，而且抱持「有仇報仇」的原則，讓對方付出代價。

3、雙子座

雙子女很敏感，只要其他人對她們表現不友善，就會在第一時間遠離對方，若是遇到渣男，雙子女被傷害後，就不會再聽信對方的謊言，甚至選擇冷戰，漸漸地疏遠對方，平復好心情後，還可能到處向人說渣男的惡行，讓男方沒有翻身的機會。