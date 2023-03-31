蔡旻佑和李千娜戲裡是戀人，從青梅竹馬到經歷生離死別。（粘耿豪攝）

卜學亮（中）把女兒李千娜的手交給蔡旻佑，心裡滿是不捨。（粘耿豪攝）

蔡旻佑和李千娜劇中是青梅竹馬。（粘耿豪攝）

黃嘉千、李千娜、蔡旻佑、卜學亮等人主演的果陀劇場《淡水小鎮》今（31）日舉行總彩排記者會。黃嘉千戲裡和卜學亮演夫妻，看著獨生女李千娜出嫁，激動落淚。談到嫁女兒橋段，黃嘉千將養育女兒「夏天」為人母的心境投射其中，「特別不捨，想到就非常心疼。」但被問到與夏克立離婚官司進度，她僅說：「不好意思」，即迅速被工作人員帶離現場。

黃嘉千和卜學亮先前在舞台劇《吻我吧娜娜》搭檔過一次夫妻，這回再度演夫妻，導演梁志民笑稱2人「梅開二度」。黃嘉千打趣說這回夫妻關係有改善，上次爭鋒相對，這次甜蜜恩愛，還爆料卜學亮吻戲常給驚喜，讓她措手不及，「每一次親吻的時間點都不同，而且都不講，直接來；我們這次很溫柔又親又抱。」

蔡旻佑挑戰張雨生的經典角色，和李千娜湊對從兩小無猜的純愛，一路演到結婚甚至死別，排練期間2人不斷培養默契，連出國工作時也會透過視訊對戲。蔡旻佑太入戲透露現在看到李千娜側臉時，還會在心裡喃喃「我太太真的好漂亮。」而飾演李千娜父親的卜學亮看著女兒出嫁，心裡滿是不捨，開玩笑說：「只有一個女兒，養大後居然被鄰居把走。」

《淡水小鎮》3月起將全台巡迴台北、高雄、桃園、台南、台中，同時6月30日到7月2日也將於國父紀念館好評再加演，4月6日正式啟售。