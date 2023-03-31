桃園市自4月1日起，騎乘YouBike前30分鐘免費優惠將延長至60分鐘，每年約有190萬人次受惠，引起地方熱議，如今桃園YouBike喜事又一樁！大溪區居民爭取已久的僑愛與至善高中場站，近日陸續啟用，地方預估將為上班族與學生帶來更便利的代步工具，造福許多通勤族。

桃園市大溪區YouBike僑愛停車場站今啟用，地方預估將造福上班族與學生等通勤族。（陳治文提供／蔡明亘桃園傳真）

大溪僑愛停車場新設YouBike場站終於通電，設有20個車柱，今舉行啟用典禮，現場聚集近100人到場參與相當熱鬧，因為這是地方期盼已久的建設。僑愛里長陳品謙表示，僑愛里與仁義里為僅隔一條路，算是共同生活圈，且鄰近八德區，雖當地居民多為長者，仍有不少通勤的上班族與學生，有YouBike代步需求。

桃園市大溪區YouBike僑愛停車場站啟用，今日啟用典禮現場聚集許多居民，學習使用方法。（陳治文提供／蔡明亘桃園傳真）

陳品謙說，今啟用典禮現場，許多長輩都對YouBike相當感興趣，向桃園市交通局人員請教使用方法，甚至還有人衝回家拿悠遊卡現場輸入操作，讓他非常感動，不僅造福通勤族，也算為僑愛注入一道活水。陳姓居民認為，地方確實有YouBike場站需求，雖剛設置後需要一點時間讓居民熟悉，但相信未來使用率會很高。

市議員陳治文提到，YouBike僑愛停車場站爭取了3年，當初為爭取用地與里長費了不少苦心，今日終於達標啟用，預估除了進行休閒活動族群外，上班和上學族群將是主要騎乘客群，同時也提醒雖騎乘自行車沒駕照限制，但仍須遵守相關交通規則及騎乘規定。

桃園市交通局指出，大溪居民關心的至善高中場站已於3月23日啟用營運，該站設有16車柱，如今加上僑愛停車場站與至善高中場站，全大溪已設有11處場站，車柱共計有219柱。