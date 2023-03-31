德籍男龍洞攀岩墜落3米高懸崖，煙霧導引直升機救援如電影場景。

新北市貢寮區的知名旅遊景點龍洞攀岩場，31日共有3男1女前往攀岩。而其中一名37歲德籍男子，攀爬不慎由3公尺高處墜落，導致右小腿骨折，消防人員固定包紮後，由於離下方峭壁約20多公尺，便申請空勤總隊直升機吊掛。救護人員施放黃色煙標煙霧，導引直升機完成纜繩吊掛救援，現場有如電影場景，後順利將患者送往基隆長庚救助。

新北市消防局第六大隊表示，31日下午1時許接獲通報，新北市貢寮區龍洞攀岩場有3男1女在攀岩途中，其中一名37歲德國籍男子，不慎由3米左右掉落導致右小腿骨折，即刻出動第六大隊、瑞芳中隊、貢寮、九份分隊，共10車21人前往馳援。

順利救助傷者，先實施固定，等候直升機吊掛救援。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

而德男經消防人員固定包紮後，由於現場離下方峭壁約20-30公尺，評估難以搬運貨送救護車，於是申請空勤總隊直升機進行吊掛。

直升機順利吊掛，完成本次救援行動。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

消防人員使用黃色煙標導引直升機，畫面有如電影場景。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

後空勤總隊直昇機抵達附近，消防人員使用「煙標」產生的黃色煙霧協助導引救援直升機，場面有如知名電影「絕地任務」一般，後順利進行垂降，吊掛傷者送至基隆長庚救治，完成這次救援任務。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，龍洞攀岩場是攀岩手的攀岩聖地，但其是開放的天然岩場，需有一定的技術門檻，並具有一定的危險性，不同於其他的戶外運動，愛好者一定要量力而為，才能確保安全。

羅億田提醒，攀岩活動切記不可以獨攀，應有一位確保手在下方徒手確保攀登者的安全。並於從事攀岩活動前，先確實做好熱身，使用適當的攀岩裝備，確保自身安全，才能將意外事故可能性降到最低。