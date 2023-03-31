全台首座歷史建築倉庫旅宿「棧貳沐居KW2 HOSTEL」。（洪靖宜攝）

可眺望高雄港美景。（洪靖宜攝）

高雄市長陳其邁也到房間參觀。（洪靖宜攝）

全台最大活化老倉庫棧貳庫已經邁入5周年，今年攜手MUJI RENOVATION空間改造企畫團隊，全新打造台灣首座歷史建築倉庫旅宿「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，一共有19間房，可透過窗欣賞無敵港景，希望透過旅宿的引進，增加更多的國內外旅客造訪歷史建築。

今年是高雄港區土地開發公司成立屆滿6周年，也是棧貳庫開幕5周年，這次攜手「MUJI RENOVATION空間改造企劃」團隊，全新打造全台首座歷史建築倉庫旅宿「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，一共有19間房，一間間看似錯落的積木盒，透過不同角度趣味排列，空間既隱密又共享，以「大人的秘密基地」為想像，打造能容納兩人的海景房，靠窗還能眺望高雄港美景，並與敦謙國際智能科技公司合作，採用智慧化自助入住系統，提供全球旅客舒適多元的住宿體驗。

啟用儀式於31日下午舉行，包含高雄市長陳其邁、高雄港區土地開發公司董事長沈妙、雄獅集團董事長王文傑、台灣無印良品股份有限公司總經理吉田明裕等貴賓皆出席共襄盛舉。陳其邁也提到，這裡是相當具有感情的地方，會推薦更多人到這裡住宿，隨後也到各房間參觀、拍照。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿表示，高雄港區土地開發公司成立屆滿6周年，成功繳出6大全台第一耀眼成績單，包含「棧貳庫」、「大港倉」、「高雄燈塔」、「安平港遊艇碼頭」、「愛河灣遊艇碼頭」、以及今日開幕的全台首座歷史建築倉庫旅宿「棧貳沐居」

隨著邊境解封、跨境旅遊市場復甦旅客增加，雄獅集團與KKday線上旅遊平台，共同推出「棧貳沐居」雙人住宿一晚開箱價2299元、單人住宿一晚開箱價1599元，皆含高雄港特色體驗，共同推動高雄港整合性旅遊服務，擴大布局觀光旅遊市場。