該份報告提醒，除了減碳的道德責任，若無法跟上國際減碳的路徑，將有可能被經濟制裁，未來可能發生的經濟制裁，不會只是像「碳邊境調整機制」的徵稅方式，也包含來自跨國企業的隱性減碳壓力。

台灣科技媒體中心31日與中央研究院環境變遷研究中心發表「淨零之路-臺灣深度減碳」研究報告回應政府的淨零規劃，提出更積極的淨零路徑，呼籲台灣應把握關鍵的淨零契機。台灣科技媒體中心表示，根據中研院專家的看法只有減碳還不夠，深度減碳及除碳才能達到2050年淨零排放。

王寶貫表示，台灣雖非聯合國的成員，但作為全球前20大的經濟體，有義務履行減碳的道德責任。若無法跟上國際減碳的路徑，將有可能被經濟制裁。經濟制裁不只是像「碳邊境調整機制」的徵稅方式，也包含來自跨國企業的隱性減碳壓力，例如Google、蘋果已經要求旗下供應鏈的廠商，產出的商品必須要來自綠色能源、達到減碳效益。

蕭代基指出，要達成淨零碳排需要不同政策工具的相互搭配，較常聽到的是各種對「壞財」課稅以提供減量誘因，例如碳稅、能源稅；這筆稅收也應該用來鼓勵「好事」，其一，還稅於民，以抵銷弱勢群體在徵收碳稅過程遇到支出增加的衝擊，其二，部分稅收也應投入「除碳基金」，用於移除空氣中累積的溫室氣體，以及研究發展創新的減碳與除碳技術。此外，排放總量管制與排放標準等「命令控制」規範，以及由多個小型組織結盟、共同推動減碳的「多中心治理模式」，都是不可或缺、可以相互搭配，使淨零事半功倍的工具。

蕭代基認為當前台灣因為制度上的障礙，有些成本極低的減碳措施無法落實，例如由於長期能源價格偏低，難以廣泛推動各種節能投資；同時台灣雖已經將碳費納入《氣候變遷因應法》，但相對於國際的碳價格來看，台灣受到碳費收入只能用於減碳與調適用途的法律限制，碳費費率將低至減量誘因不足，只足以讓環保署取得相關預算收入。