石膏板是環泥發展全建材事業的重心之一；環泥目前海湖的石膏板產能約2,000萬立方米，現已在大湖增加一設備，可有1,500萬立方米的產能，預計今年可投產。

環泥預估，屆時公司的石膏板產能可達3,500萬立方米、市占率可超過5成。

發展全建材，除石膏板，環泥多年前已引進日本建材界第一品牌Nichiha建材公司外牆板，今年還要代理屋頂板，未來中長期還會持續爭取更多如水泥地板、水泥纖維板等建材。

透過多元建材產品線業務策略，包括持續推動大尺寸磁磚、進口薄磚、SPC木地板等新品銷售，已帶動冠軍2月台灣地區銷售年增29.26％。冠軍預估，未來五年，多元建材產品的銷售每年應可以2位數成長。

看準國內內裝修市場，國產建材子公司國宇建材2021年在嘉義成立全台第一家輕質磚廠，設置AI自動化輕質磚產線，廠區有一套4立方米拌合機，三個石灰儲槽，各一個水泥、飛灰儲槽，生產流程全都由中控室管控，設計全年產能在20萬立方米。

國產指出，這座產線去年第2季後出貨給國內營建市場後，不到一年已創造近4億元的業績。

國宇總經理楊志強表示，集團推出的ALC輕質磚產品，除了能因應房產、營建、及中科台積電（2330）等科技廠房需求之外，還可搶攻五星級飯店、危老都更商機。今年目標業績拚增兩成，並要搶下國內建材隔間市場10％以上的市占率。