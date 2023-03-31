英國首相辦公室3月31日宣布，英國已完成相關談判並達成協議，將加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。這是英國脫歐以來達成的最大貿易協議，使英國成為第一個加入該協定的歐洲國家。根據首相辦公室聲明，英國向CPTPP成員國出口的99％以上商品可享受零關稅，包括奶酪、汽車、巧克力、機械設備、威士忌等英國主要出口商品。

英國首相蘇納克表示，加入CPTPP是英國「脫歐」以來所加入的最大貿易協定，稱「加入CPTPP能使英國處於充滿活力和不斷發展的跨太平洋經濟集團中心。」他表示，此舉證明了英國「脫歐」獲得的自由能帶來真正的經濟利益：英國出口到CPTPP成員國的商品中，超過99％將有資格享受零關稅。從長遠來看，相較於2019年，加入CPTPP後，英國經濟預計將增長18億英鎊，總體薪資也將增長8億英鎊。

自從「脫歐」後，英國一直在尋求建立全球貿易關係，並且希望將重心轉向地理位置遙遠但增長迅速的經濟體。英國於2021年2月1日正式申請加入CPTPP。同年6月，CPTPP啟動英國入約程序並成立了工作組。英國政府表示，今年3月早些時候，經過在越南進行的一輪密集會談，CPTPP所有成員國均已同意英國加入。接下來，英國和CPTPP所有成員國將完成最終的法律和行政步驟，以便英國2023年正式加入CPTPP。

英國加入之後，原本以亞洲和美洲大陸為中心的CPTPP將擴大到歐洲，在世界總體國內生產毛額（GDP）中所占的比重將提升至15％。以投資、服務、貿易等高水平規則為特徵的自由貿易圈將進一步擴大。

2018年12月30日，日本、加拿大、澳大利亞、智利、紐西蘭、新加坡、汶萊、馬來西亞、越南、墨西哥和秘魯等11個國家簽署的CPTPP正式生效。協定覆蓋4.98億人口，成員國GDP之和占全球經濟總量約13％。

TPP的特點是關稅取消率高，投資和電商等的自由度高。TPP將對99％的品種逐步取消關稅。工業製品方面，將對99.9％的品種取消關稅。規則包括確保數據流通的透明性、禁止強制勞動的相關規定、縮小和取消國有企業的優惠政策等。這是其他自由貿易協定（FTA）中沒有的規定，也被稱為「黃金標準」。