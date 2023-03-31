一輛曳引車疑因超重，造成南區灣裡路211巷部分路面塌陷。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

未申請偷偷來！曳引車載運打樁機過重 路面垮了

台南市南區灣裡市地重畫工程正施工中，一輛曳引車今天中午載運大型打樁機進場時，行經灣裡路211巷道路疑負載過重，造成路面塌陷，花了3小時排除障礙，路面暫時以鋼板覆蓋，讓交通恢復順暢，預計明天進場搶修。台南市警六分局指出，由於該車未依規定申請通行證，將依違反道路交通管理處罰條例，製單舉發。

台南市政府一接獲通報，已先將鋼板鋪設在路面上，加派人員做好交通安全維護，預計明天上午進場搶修，由於路面出現塌陷，預計修復完成至少需要5個工作天。南市府也提醒民眾，道路及箱涵施工期間灣裡路211巷將採單線雙向通行，並派遣交管人員於現場進行車輛引導，請用路人盡量避開該路段或繞道行駛。

台南市警六局灣裡派出所副所長黃世棕說，這起意外發生在中午11時左右，獲報灣裡路211巷道內有1輛曳引車載運大型打樁機，導致路面塌陷，3個小時回復路面通行。

喜樹灣裡市地重劃工程目前正進行抽水站、汙水幹管等工程，地政局表示，該處道路下方排水箱涵已建置多年，預計於市地重劃工程時一併改建，地政局及排水箱涵管養單位水利局研商後續將道路及老舊箱涵修復及改建，優先施作老舊箱涵改善，加速推動地方建設。