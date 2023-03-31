英利表示，去年主要受到疫情衝擊獲利表現，但今年疫情造成的影響已逐漸減少，公司在過去幾年積極拓展電動車新客戶，去年在新客戶及電動車零件的交付上就已取得不錯的提升，電動車營收占比已經達20％以上。

英利指出，2023年也會有更多的車型零件項目進到量產，公司在保有整車車身結構零件配套優勢下逐步擴展電動車客戶供貨規模，研發方面專注於輕量化車身結構零件及防撞系統零部件的開發，重點發展車身總成零件及複合材料應用

英利說明，2022年上半年3、4月公司數個主要生產據點受到新冠疫情影響，配合政府防疫政策停工，由於政策停工、封城等因素導致供應鏈受阻及客戶拉貨量減少，整體上半年營收水平較低，上半年稅後母公司虧損達1.8億元。

英利進一步表示，5、6月解封後客戶開始加強拉貨力道以滿足遞延需求，且中國政府也出台購車補貼等政策刺激汽車市場買氣，因此公司下半年供貨也顯著比上半年提升，帶動營收上升，全年營收227.8億元，仍較上年成長12.3％，獲利的部分也由上半年的虧損轉正。

但由於受到疫情爆發以來原物料大幅上漲，政策停工也增加營運成本，英利全年毛利率10.5％，獲利也明顯降低。其中業外收支的部分，處分投資利益3.08億主要為處分宏利公司產生，匯兌損益因期末台幣對歐元相對貶值較多，整體外幣兌換損失虧損1.48億元。