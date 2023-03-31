恒指開高274點，報20,583點，最多升412點，高見20,721點，一度重上50天線，隨後賣壓大增，恒指未能站穩50天線上，午後升幅更縮至只剩48點，低見20,357點。最終恒指收報20,400點，升90點或0.45％；國指收報6,968點，升46點或0.67％；科指升0.8％，收4,303點。

大盤全日成交1,405.73億元。

恒指連升三周累漲1,080點或5.6％；3月份共升614點或3.1％。

總結今年第一季，恒指累漲618點或3.1％；科指累漲4.2％。

指標股方面，騰訊全日升0.2％，收385.85港幣，成交有100.9億港幣，為交投最多股份。

申洲收飆6.6％，為表現最好藍籌。碧桂園服務跌6％，為表現最差藍籌。

總結第一季藍籌表現，以百度累計漲33.1％表現最好；聯想集團亦有32.6％升幅；中石油升幅有30.3％。至於表現最差是碧服，期內急跌30.1％。