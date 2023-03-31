墾管處提醒民眾，在沙灘、草原或民宿內都不可以任意燃放爆竹煙火、丟棄垃圾、以及騎乘沙灘車，都是觸法行為。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

墾管處提醒民眾，在沙灘、草原或民宿內都不可以任意燃放爆竹煙火、丟棄垃圾、以及騎乘沙灘車，都是觸法行為。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

清明5天連假將至，將有大批遊客湧入墾丁，為此，墾管處提醒民眾，在沙灘、草原或民宿內都不可以任意燃放爆竹煙火、丟棄垃圾、以及騎乘沙灘車，這些都觸犯國家公園法、消防法、空氣汙染防制法等，最貴可處10萬元罰鍰。

墾管處指出，在墾丁國家公園內的海岸沙灘等景點燃放爆竹煙火、丟棄垃圾，是違反國家公園法第13條第八款第6目公告禁止事項「禁止從事燃放爆竹煙火之行為 」及「任意拋棄果皮、紙屑或其他汙物」，可處1500元罰鍰。

至於沙灘車部分，墾管處表示，墾丁國家公園內雖有業者以沙灘車勇闖叢林及地景打卡來號召遊客，但因該活動路徑容易造成水土流失、環境破壞及遊客翻車等安全問題，所以目前國家公園內是禁止騎乘沙灘車遊憩活動，若違反國家公園法第13條第八款第6目公告禁止事項「禁止從事沙灘車遊憩活動」，可開罰3000元。

此外，墾管處還提醒民眾，進入山林野地或掃墓，請務必小心用火，如違法放火，依消防法規定處3000元以下罰鍰，若造成公共危險還可能觸犯刑法，同時露天燃燒還會違反空氣汙染防制法，可處1200元到10萬元罰鍰。

墾管處強調，為維護國家公園整體環境與保障遊客安全，清明5天連假將結合保七第八大隊加強巡查取締違規，今年元旦、春節及228等連假已取締沙灘車業者及遊客共13人次，呼籲遊客勿再以身試法。