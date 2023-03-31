日本女星橋本環奈小學時就以地方女團成員身分出道， 2013年在一場表演上被粉絲拍下一張照片，引起推特和各大論壇網友稱作「奇蹟的一張」，因此有了「千年一遇美少女」封號。24歲的橋本環奈至今顏值仍受爭議，更有人懷疑她不天然，最近她曬出一張小學嫩照，間接反擊質疑她的人。

橋本環奈近年在戲劇和歌唱領域都有亮眼表現，也會上綜藝節目分享個人生活，曝光自己是日本職棒巨人隊的球迷，今日受邀擔任巨人隊開幕戰的開球嘉賓；對此，橋本環奈興奮地說，「能站在東京巨蛋開球很榮幸，我愛巨人隊」。

事後橋本環奈在推特上發文，透露自己能實現願望非常高興，分享自己在深思熟慮後選擇了24號球衣，因為現在自己24歲，小學的時候她也總是穿著24號；另外還曬出一張小學時期替球員高橋義加油的照片，嫩到不行的臉蛋掛著甜美微笑，一雙水汪汪大眼睛，認證她從小就是個美人。

橋本環奈小學嫩照曝光後，立刻讓廣大網友再次震撼到，紛紛大讚不愧是千年一遇美少女，「小時候就那麼美，越長越漂亮啊」、「誰還敢說她不純，快被萌暈了我」、「勝利女神」、「那個笑容快要把我融化了」。