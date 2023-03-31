烏克蘭總統澤倫斯基日前公開邀請中國國家主席習近平到訪烏克蘭，對此，前立委郭正亮解讀，這是廣義美國向中國大陸示好的做法，美國要跟中國大陸緩和的全球布局！烏克蘭恐怕打不下去，台灣要節制！

郭正亮今（31）日在《雅虎TV 風向龍鳳配》認為，這是廣義美國向中國大陸示好的做法，澤倫斯基怎麼會有自主權？怎麼可能？他完全依賴美國，比台灣還要嚴重，完全是魁儡。澤倫斯基這樣講，背後鷹派為何沒有反應？因為美國！「我認為這是美國要跟中國大陸緩和的全球布局的動作！」包括對台灣議題，烏克蘭恐怕打不下去，台灣要節制！

郭正亮指出，美國去年通過450億美元包裹預算，今年夏天到期，眾議院不要有新的大筆預算。而且美國最近新聞不斷拋出說美國零件不夠、砲彈生產量不如預期等消息，彭博幾天前社論還說歐美應該要注意中國大陸對於烏克蘭的方案。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮也舉例，歐盟執委會主席馮德萊恩在歐盟演講呼籲要注意新秩序崛起，要防止中國大陸，但又說歐洲無法脫鉤，雖然她反對中歐投資協定而站在美國那一邊，但為何又公開說無法脫鉤？因為都在「轉調」，這幾個人都沒有自主性，澤倫斯基、馮德萊恩，都是美國的棋子！